Calciomercato Cagliari, nessuna fretta per il ritorno di Nainggolan

Calciomercato Cagliari: i rossoblu continuano a cercare un centrocampista e il nome di Nainggolan si fa, ma senza fretta di chiudere

Il Cagliari è alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare all’organico di mister Claudio Ranieri. Il direttore sportivo Nereo Bonato continua a lavorare con la dicitura “centrocampista” cerchiata con il pennarello rosso. Il nome più caldo, probabilmente, resta quello di Radja Nainggolan.

Per il belga sarebbe il terzo ritorno in Sardegna. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, nonostante Nainggolan sia uno dei nomi più scottanti per il centrocampo, proseguono senza fretta le trattative per riportare il giocatore in rossoblù. C’è sicuramente grande attesa da parte del giocatore e dell’ambiente.