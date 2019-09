Calciomercato Cagliari, non sono finite le operazioni in entrata: piace un difensore del Sassuolo. Ecco di chi si tratta

Il calciomercato del Cagliari è stato faraonico: il presidente Giulini ha allestito una grande squadra per il centenario, con gli arrivi di Nandez, Simeone, Nainggolan, Rog e Simeone. Ma non è finita qui.

Come riportato da Sky Sport, il club cagliaritano starebbe puntando Edorardo Goldaniga, difensore del Sassuolo classe 1993. L’arrivo di Chiriches in neroverde potrebbe facilitare l’operazione per il Cagliari, aggiungendo un ultimo tassello in difesa.