Calciomercato Cagliari, l’obiettivo di gennaio si allontana? C’è l’inserimento della Lazio! Le ultime

Calciomercato Cagliari, l’obiettivo di gennaio si allontana? Adesso c’è l’inserimento della Lazio! Le ultime sui rossoblù

Nel corso del mese di gennaio, caratterizzato dal calciomercato, il Cagliari punterà a rinforzarsi in diversi reparti. Il tecnico Nicola potrebbe apprezzare trovarsi a disposizione un altro calciatore tra trequarti ed attacco per accrescere la pericolosità in fase offensiva

Il nome che circola è quella del classe 2003 del Chelsea Cesare Casadei, tassello fondamentale dell’Italia U 21 del ct Nunziata. Il giocatore piace al ds Nereo Bonato ma la concorrenza è tanta, come riportato sui social dal giornalista Alfredo Pedullà. Sul calciatore scuola Inter c’è anche la Lazio oltre al Monza di un sempre attento Galliani, la quale nella finestra invernale di trattative potrebbe convincerlo al ritorno in Italia e in Serie A.