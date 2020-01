Calciomercato Cagliari: obiettivo Tonelli per la difesa, Birsa in uscita

Il Cagliari si sta iniziando a muovere sul mercato di gennaio alla ricerca dei rinforzi giusti per centrare una storica qualificazione in Europa. Il direttore sportivo Carli nella conferenza stampa di ieri è stato molto chiaro sulle mosse che farà il club.

Per la difesa il primo nome sul taccuino del ds è quello di Lorenzo Tonelli che ha trovato pochissimo spazio al Napoli. Sugli altri reparti si ragiona sulle eventuali possibilità che il mercato di gennaio riserverà ai rossoblù.

#Cagliari intenzionato a rinforzare la difesa con #Tonelli. Per centrocampo e attacco solo eventuali opportunità. Sfumato #Vignato, per il quale non si sarebbe andati oltre lo scambio con #Birsa. Quest'ultimo, prossimo alla scadenza, vorrebbe comunque andar via. ⚽️ #calciomercato

— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) January 4, 2020