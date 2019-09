Calciomercato Cagliari, le trattative dell’ultimo giorno

Calciomercato Cagliari, il club rossoblù al lavoro per perfezionare la rosa di Maran. Le trattative delle ultime ore di mercato

Calciomercato Cagliari, si lavora fino all’ultimo secondo. Il club rossoblù dopo tante operazioni importanti (basti pensare a Nainggolan, Nandez e Rog) ha dovuto sopperire a infortuni eccellenti sostituendo Cragno e Pavoletti con Olsen e Simeone. Ora il ds Marcello Carli cerca di sfoltire il gruppo: è in uscita il nordcoreano Han destinazione Juventus, Bradaric torna al suo Hajduk Spalato in prestito mentre Despodov, che ha rifiutato il Crotone, potrebbe accettare la corte dello Sturm Graz.

Non si fermano comunque le trattative in entrata, gli occhi sono puntati su Goldaniga del Sassuolo per puntellare la difesa e su un attaccante che possa dare a Maran più alternative per il reparto offensivo. Con il Genoa si discute di Favilli, in tal caso non è da escludere uno scambio con Cerri.