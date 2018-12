Calciomercato Milan, Gonzalo Higuain torna nel mirino del Chelsea: i Blues sono pronti a inserire Morata nell’affare

Il Chelsea è tornato alla carica per Gonzalo Higuain secondo quanto riporta Sky Sport. Il centravanti argentino non si è ambientato al Milan ed è reduce da un periodo negativo. I Blues lo hanno seguito in estate e Maurizio Sarri è un suo grande estimatore: l’ex tecnico del Napoli è pronto a portarlo a Londra già a gennaio e non è da escludere una maxi operazione…

L’emittente satellitare sottolinea che nell’affare potrebbe essere inserito il cartellino di Alvaro Morata. Per il momento si tratta solamente di un’ipotesi, calcolando che il cartellino del Pipita è ancora di proprietà Juventus: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, ma è una pista da monitorare con attenzione…