Calciomercato, possibile il ritorno in Serie A di Chiesa: Napoli, Fiorentina e non solo, le piste per gennaio

Le ultime sul futuro di Federico Chiesa, attaccante del Liverpool, in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da FootMercato, Federico Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool durante il calciomercato di gennaio per fare ritorno in Serie A.

FUTURO CHIESA – «Federico Chiesa vorrebbe lasciare il Liverpool in prestito per metà stagione, con un ritorno in Italia come destinazione preferita. Inter, Fiorentina e Napoli sono tra i club più interessati. Attualmente però l’esterno percepisce 7.5 mln l’anno».