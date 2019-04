Calciomercato Chievo: Sorrentino non rinnova. Si ritira in estate?

Calciomercato Chievo, con la retrocessione in Serie B arrivano i primi addii: Sorrentino non rinnoverà il contratto. Si ritira?

Il Chievo retrocede mestamente in Serie B dopo una stagione iniziata male e finita peggio. La squadra, troppo vecchia, è da rifondare e arrivano già le prime indiscrezioni sul futuro. Stefano Sorrentino in estate non rinnoverà il contratto, in scadenza giugno 2019.

L’esperto portiere, classe 1979, è atteso ad un bivio: chiudere la sua splendida carriera nel calcio giocato, o continuare con un ruolo marginale da qualche altra parte? L’ipotesi più suggestiva sarebbe quella di un ritorno al Toro, magari affiancando Salvatore Sirigu.