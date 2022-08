Calciomercato Cremonese: Gaetano potrebbe tornare in prestito

Calciomercato Cremonese, al lavoro per rinnovare il prestito di Gaetano con il Napoli, la decisione finale spetta a Spalletti

La Cremonese non molla la presa su Gaetano, autore di una grande stagione con i grigiorossi in serie B l’anno scorso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i lombardi stanno parlando con il Napoli per il ritorno del trequartista a Cremona in prestito.

L’ultima parola sulla trattativa però spetta a Luciano Spalletti: l’allenatore dei Napoli dovrà decidere se Gaetano è pronto o se gli farebbe bene un altro anno in prestito.