Calciomercato Empoli, anche il Milan su Vicario

Calciomercato Empoli: anche il Milan si iscrive alla corsa per Vicario. I toscani però chiedono almeno 15 milioni per il portiere

Tutti pazzi per Guglielmo Vicario. Il portiere dell’Empoli sta confermando in questa stagione quanto di buono aveva già messo in mostra nella scorsa, diventando un obiettivo per molte squadre.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra queste adesso ci sarebbe anche il Milan: i rossoneri sono ancora alle prese con l’infortunio di Maignan. I toscani comunque chiedono almeno 15 milioni per lasciar partire l’estremo difensore.