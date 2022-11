Sempre più squadre interessate a Guglielmo Vicario, portiere italiano classe 1996 protagonista con l’Empoli

Guglielmo Vicario sta confermando le ottime prestazioni della passata stagione. Per questo il portiere dell’Empoli continua ad attirare interessamenti in giro per l’Europa.

Oltre alla Juventus, che lo vorrebbe come post Szczesny, anche Roma e Tottenham sono sul giocatore.