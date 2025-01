Calciomercato Empoli, deciso il futuro di Fazzini? Quella squadra fa sul serio per trovare l'accordo - Calcio News 24

Calciomercato Empoli, Fazzini potrebbe lasciare la squadra azzurra? Quella big potrebbe trovare addirittura l’accordo per il centrocampista

Secondo quanto riportato da Pianeta Empoli, il calciomercato Empoli presenta delle grandi novità per quanto riguarda il futuro di Fazzini.

LA SITUAZIONE – Sembra essere sempre più quella di Napoli la destinazione di Jacopo Fazzini. Stando infatti alle ultime, i due club avrebbero trovato l’intesa per il trasferimento dell’ex Primavera di Monteboro. L’accordo si dovrebbe basare su un prestito con diritto di riscatto sugli undici milioni di euro più bonus. L’ostacolo alla trattativa però potrebbe essere lo stesso Fazzini che, come anche già scritto su queste pagine, preferirebbe la Lazio come destinazione.