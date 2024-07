Calciomercato Empoli, non solo LUPERTO: un’altra PEDINA CHIAVE potrebbe lasciare in estate. I dettagli dell’offerta

Aria di rivoluzione ad Empoli. Quest’oggi, con l’annuncio di D’Aversa come nuovo allenatore, è iniziata una nuova era. La permanenza o meno per il quinto anno consecutivo in Serie A, però, come sempre, passerà dal mercato.

Come riportato da Gianluca Di Marzio i toscani – oltre a Luperto – potrebbero perdere anche Ismajli. Sul difensore albanese ha messo infatti gli occhi il Besiktas di Giovanni Van Bronckhorst. Nei prossimi giorni i due club si incontreranno per intavolare la trattativa.