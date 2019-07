Calciomercato, Everton apre all’Europa: «Voglio crescere con i campioni, come uomo e come giocatore»

La notizia della tarda sera di ieri, che voleva Everton Sousa Soares essere vicino al Milan, potrebbe essere confermata. Nell’intervista rilasciata a TMW, il giocatore brasiliano si è detto pronto a fare il grande salto in Europa. Ecco le sue parole:

«Europa? Ho lavorato proprio per questo. Mi piacerebbe misurarmi in Europa con calciatori di livello internazionale per imparare e crescere come uomo e come giocatore». E sul Milan: «È un grande club, sicuramente è tra i migliori d’Europa».