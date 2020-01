Calciomercato Fiorentina, assalto a Kumbulla e Amrabat. I dettagli

Calciomercato Fiorentina, assalto a Kumbulla e Amrabat. I viola tentano il doppio colpo dal Verona: ecco i dettagli

La Fiorentina sta trovando continuità di risultati: l’arrivo di Iachini sulla panchina viola sembra aver giovato, con tre vittorie e un pareggio. La società comunque lavora per offrire una squadra ancor più competitiva al tecnico.

Come riportato da Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina sta tentando l’assalto a Kumbulla ed Amrabat. Servono circa 18 milioni per il centrocampista, su cui è vivo sempre l’interesse del Napoli. Per Kumbulla c’è da battere una nutrira concorrenza.