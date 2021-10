Calciomercato Fiorentina: Bonaventura resterà per un altro anno

Calciomercato Fiorentina: il club viola ha deciso di esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto di Giacomo Bonaventura

La Fiorentina ha deciso di esercitare l’opzione per il rinnovo contrattuale di Giacomo Bonaventura, che resterà così in viola fino al 30 giugno 2023.

Come riportato da Sky Sport, le parti definiranno gli ultimi dettagli nel corso delle prossime settimane, per poi sancire il raggiungimento dell’accordo per il centrocampista ex Milan.