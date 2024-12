Calciomercato Fiorentina, occhi puntati su Folorunsho per sostituire al meglio Bove. Le ultime sulla trattativa

Calciomercato Fiorentina, Folorunsho fortemente nel mirino della squadra viola per rinforzare ulteriormente il centrocampo

Il calciomercato Fiorentina vede come priorità quella di rinforzare ulteriormente il suo centrocampo vista anche la situazione accaduta a Bove durante la sfida contro l’Inter all’Artemio Franchi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i viola sono fortemente intenzionati a comprare dal Napoli il centrocampista Folorunsho che sta trovando poco spazio con Antonio Conte in panchina. Staremo a vedere come si evolverà la situazione poi nelle prossime settimane.