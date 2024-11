Calciomercato Fiorentina, alla ricerca del vice Kean. Djuric priorità per gennaio (e Pradé è pronto a trattare)

Calciomercato Fiorentina, Milan Djuric fortemente nel mirino dei viola con il Monza che proverà a trattare con i toscani. Le ultime novità

Il calciomercato Fiorentina vede un solo grande obiettivo in vista della sessione di gennaio: trovare a tutti i costi un vero e proprio vice Kean. L’ex Juve sta facendo la differenza al Franchi, ma non basta puntare tutto si di lui.

Secondo quanto riportato da Monzanews.it, Milan Djuric sarebbe il nome in cima alla lista per la Fiorentina. A gennaio Pradé tratterà con Galliani per capire il costo e di conseguenza l’offerta per portarlo a Firenze.