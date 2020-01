Calciomercato Fiorentina, da Juan Jesus a Caprari: tutte le trattative dei viola

Calciomercato Fiorentina, per la difesa è Juan Jesus il preferito ma piacciono anche Duncan del Sassuolo e Caprari

La Fiorentina ha le idee chiare per quanto riguarda quelli che saranno i prossimi acquisti per rinforzare la rosa a disposizione di Iachini. Come riporta La Gazzetta dello Sport in cima alla lista c’è Juan Jesus che il tecnico vorrebbe per andare a completare il pacchetto difensivo viola.

Non solo, interessa anche Duncan: il Sassuolo chiede 18 milioni per il giocatore ma potrebbe accettare anche una contropartita tecnica che in questo caso sarebbe Sottil. Infine se dovesse partire Boateng si potrebbe pensare anche ad una trattativa per Caprari.