Calciomercato Fiorentina, per Aramu del Venezia si cerca di anticipare tutti

Calciomercato Fiorentina, per il trequartista Mattia Aramu del Venezia si cerca di anticipare tutti. Il costo è abbordabile

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina ha messo nel mirino il trequartista del Venezia Mattia Aramu. Il costo del suo cartellino si aggira sui 6 milioni.

Il giocatore ex-Toro ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe fare gola a molti club di A, soprattutto in caso di retrocessione dei lagunari. Per questo motivo, la dirigenza viola vuole muoversi in anticipo.