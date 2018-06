Chiesa sulla super valutazione: «Esagerata, ma funziona così»

Sul taccuino dei principali top club europei, Federico Chiesa ha analizzato la grande valutazione del suo cartellino

Cresciuto nel settore giovanile viola, Federico Chiesa è oggi il cardine della Fiorentina. Seguito dai principali top club italiani, soprattutto Inter e Napoli, il classe 1997 ha commentato così la decisione di restare senza agente: «Ho deciso insieme alla mia famiglia di non avere un procuratore: mio padre mi segue tantissimo e mi riprende, soprattutto dal punto di vista comportamentale. Ricordo che contro il Pescara presi un rosso ingenuo: capii di aver sbagliato, ma lui me lo fece capire non rivolgendomi parola per tre giorni».

Continua Federico Chiesa, parlando dell’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale: «Si vede che mister Mancini ha esperienza: parla la stessa lingua dei suoi calciatori, è un grandissimo tecnico e darà tanto a questa Nazionale». Infine, una battuta sulla valutazione di 60 milioni del suo cartellino: «Fanno piacere, vuole dire che ciò che ho dato in campo è stato ripagato con elogi, complimenti e certe valutazioni, che dal mio punto di vista sono esagerate ma il mercato di oggi funziona così».