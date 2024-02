Calciomercato Genoa, addio Gudmundsson. Pronto uno scambio con una big italiana

L’esterno del Genoa Gudmundsson potrebbe approdare alla corte della Juventus nella prossima sessione di calciomercato

Gudmundsson è assolutamente ricercato da molte squadre, e nella prossima sessione di calciomercato potrebbe addirittura approdare alla corte della Juventus: un pressing bianconero che si è fatto vivo nelle ultime ore.

Come riportato da Tuttosport, si sta cercando di metterlo nell’affare per portare al tempo stesso Barrenechea al Genoa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.