Calciomercato Genoa: per la trequarti si punta il giapponese Kamada

Il Genoa guarda in estremo Oriente per la trequarti: l’ultimo nome finito sul taccuino del ds Capozucca è Daichi Kamada

Il mercato del Genoa è in continua evoluzione con un grande punto interrogativo in mezzo al campo. Andreazzoli ha richiesto un innesto sulla trequarti e il ds Capozucca è al lavoro per accontentarlo al più presto.

Secondo Gianluca Di Marzio il profilo adatto potrebbe arrivare dal Sol Levante. L’obiettivo è Daichi Kamada, classe 1996 di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Il calciatore è rientrato dal prestito in Belgio al Sint-Truiden, dove ha disputato 36 partite tra campionato e coppe, segnando 16 gol e fornendo ben 9 assist.