Calciomercato Inter, Calhanoglu APRE al Bayern Monaco: la SITUAZIONE

Tutto sull’interesse del Bayern Monaco per il cartellino di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un po’ di apprensione in casa Inter per il futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sembrerebbe infatti in contatto costante con il Bayern Monaco.

I nerazzurri non vorrebbero cederlo, ma molto dipenderà dalla volontà dello stesso calciatore. Il rischio che Marotta vuole evitare è di andare incontro a un deja-vu del caso Lukaku.