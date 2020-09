Calciomercato Inter: fatta per l’arrivo di Kolarov, visite mediche lunedì o martedì

Fatta per l’arrivo di Aleksander Kolarov all’Inter: il giocatore serbo sosterrà le visite mediche o lunedì o martedì

Dopo Hakimi e Sanchez, Antonio Conte avrà il suo terzo rinforzo dal mercato. Come riporta Sky Sport è fatta per l’arrivo di Aleksander Kolarov in nerazzurro. Tutto sistemato con la Roma che riceverà 1 milione più 500mila di bonus per il terzino. Per il giocatore, invece, un contratto di un anno con opzione per il secondo a 3,5 milioni di euro a stagione.

Kolarov sarà a Milano o lunedì o martedì per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club meneghino.