Calciomercato Inter, la Fiorentina al lavoro per Arnautovic: l’austriaco saluta i nerazzurri a gennaio?

Calciomercato Inter, la Fiorentina sarebbe al lavoro per Arnautovic: l’austriaco lascia i nerazzurri già a gennaio?

Potrebbe muoversi ancora qualcosa per il calciomercato Inter in uscita. Dopo gli addii di Buchanan in direzione Villarreal e quello di Palacios verso Monza, i dirigenti nerazzurri hanno provato anche a liberarsi degli ingaggi pesanti di due attaccanti che finora hanno trovato poco spazio in campo, ovvero Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Ecco quanto riferisce Calciomercato.com:

LE ULTIME – «Dopo le uscite di Buchanan e Palacios, da Viale della Liberazione stanno provando a lavorare sull’uscita di un attaccante, uno tra Correa e Arnautovic, utilizzati con il contagocce da Inzaghi, ma profumatamente pagati per via dei loro contratti da Paperone. La Fiorentina si sta muovendo sulle tracce di Marko Arnautovic, allacciando i rapporti con il fratello del calciatore. I viola hanno praticamente ceduto Ikone al Como e potrebbero chiudere presto per Kouame all’Empoli, di conseguenza, in Toscana sono alla ricerca di un centravanti esperto che possa valere da alternativa a Kean quando necessario. L’idea Arnautovic in casa Fiorentina è concreta ma al centravanti bisogna riconoscere lo stesso ingaggio che attualmente percepisce in nerazzurro, di poco superiore al milione e mezzo per i restanti sei mesi».