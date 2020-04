Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano Chiesa e Kostic. L’esterno dei viola piace anche alla Juventus, occhi puntati anche su Alonso

Il calcio è ancora fermo per via dell’emergenza coronavirus, ma l’Inter si sta muovendo anche sul mercato in vista della prossima stagione. Piace Federico Chiesa, ma sull’esterno della viola c’è anche la Juventus.

Marotta – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – vuole assolutamente un esterno. Riflettori anche su Kostic, senza dimenticare Marcos Alonso. Il tutto, però, dipenderà anche dall’eventuale partenza di Lautaro Martinez.