Calciomercato Inter: tanti i nomi in uscita dal club nerazzurro. Da Candreva a Joao Mario, passando per Borja Valero

Calciomercato Inter: sono tanti i nomi in uscita dal club nerazzurro. Oltre all’altisonante nome di Icardi, unito a quello di Perisic, ci sono diversi giocatori non titolari che non vedono il loro futuro tinto di nerazzurro. A cominciare da Borja Valero che, come scrive Tuttosport, potrebbe decidere di chiudere la carriera in Spagna qualora arrivasse un’offerta interessante. Poi, sul versante destro, non verranno riscattati né Vrsaljko né Cedric Soares (il primo infortunato da gennaio e il secondo con appena 4 presenze in nerazzurro), rispettivamente dall’Atletico Madrid (17 milioni) e dal Southampton (11).

A sinistra è sul piede di partenza anche Dalbert, giocatore acquistato quasi due anni fa dal Nizza per 20 milioni e mai esploso. Questa estate potrebbe fare ritorno in Francia (c’è l’Olympique Marsiglia). Poi Miranda e Joao Mario: il difensore brasiliano, da tempo dato in partenza, lascerà la sua eredità a Godin e al momento è monitorato d Monaco, Porto e Galatasaray; per quanto riguarda il centrocampista portoghese, invece, si segnalano le attenzioni di Porto e Monaco.

Tra i possibili partenti anche Vecino: l’Inter potrebbe cederlo in caso di offerta importante (sui 30 milioni) per poi porre tutte le attenzioni su obiettivi noti per il centrocampo quali Barella e Lorenzo Pellegrini. Sul versante offensivo, dovrebbero partire Candreva (ostacolo noto l’ingaggio da tre milioni) e Keita, a meni di una ridiscussione dei termini del riscatto dal Monaco (ora a 34 milioni, cifra che l’Inter non ha assoluta intenzione di versare).