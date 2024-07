Calciomercato Inter, offerta per Akliouche a centrocampo: la RISPOSTA IMMEDIATA del Monaco

L’Inter ha messo nel mirino Akliouche, classe 2002 in forza al Monaco. Ecco la risposta del club monegasco

Secondo L’Equipe, l’Inter avrebbe messo nel mirino Maghnes Akliouche, con tanto di offerta di 25 milioni di euro. La risposta del Monaco per il centrocampista offensivo classe 2002 non si è fatta attendere.

LA RISPOSTA – «Per il giocatore attualmente in forza alla Nazionale olimpica francese il club italiano ha addirittura avanzato un’offerta verbale stimata in 25 milioni di euro, bonus esclusi. Ma il Monaco, come con le altre squadre, non ha nemmeno voluto aprire la trattativa»