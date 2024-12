Calciomercato Inter, idea Castro dal Bologna

L’Inter mette gli occhi su una delle sorprese di questa Serie A ovvero l’argentino del Bologna

Il calciomercato Inter vuole continuare la tradizione degli attaccanti argentini. Senza andare troppo indietro nel tempo, basti pensare ai vari Milito, Icardi e Lautaro Martinez, attuale capitano e recentemente rinnovato.

Secondo Il Resto del Carlino, i nerazzurri starebbero guardando già oltre nonostante Lautaro sia senza ombra di dubbio il presente e il futuro per ancora un po’ di anni. Il nome che potrebbe continuare la tradizione è Santiago Castro del Bologna.

CASTRO INTER – «E Italiano è pronto a spremerlo, perché date le condizioni di Dallinga l’argentino dovrà dare il suo contributo anche tra Champions e Fiorentina, dopo la sfida con i bianconeri. Con numeri così, non si può passare sotto traccia. E infatti, contro il Monaco, in Champions, sono arrivati gli osservatori dell’Atletico Madrid a visionarlo.

Ma dopo gol e tre assist con il Monza, anche l’Inter ha segnato il suo nome in grassetto, con Piero Ausilio che lo ha segnalato come l’erede di Lautaro Martinez: non a caso in Argentina lo hanno ribattezzato Torito».