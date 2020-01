Calciomercato Inter: Kurzawa declina la proposta dei nerazzurri

Kurzawa avrebbe rifiutato la prima proposta avanzata dall’Inter al terzino del Paris Saint-Germain, in scadenza a giugno

L’Equipe ha riportato la notizia che Layvin Kurzawa avrebbe detto di no a un’offerta dell’Inter. I nerazzurri avrebbero cercato di portare a Milano il terzino, attualmente al Paris Saint-Germain ma col contratto che scadrà a giugno 2020.

Kurzawa non sta inoltre trovando spazio al PSG, poche le presenze in questa stagione: sono solo tre gli incontri giocati per tutti i 90 minuti. Una sola convocazione nelle ultime quattro partite sembrano portare il francese lontano da Parigi.