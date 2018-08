Calciomercato Inter, Luka Modric sarebbe il regalo di Suning a Luciano Spalletti: tra domani e mercoledì l’incontro tra il croato e il Real Madrid, le ultime

In Spagna iniziano a ventilare il possibile addio di Luka Modric al Real Madrid, l’Inter e Luciano Spalletti continuano a sognare insieme ai tifosi. Molto, se non tutto, dipenderà dal confronto in programma tra domani e mercoledì tra il centrocampista croato e il Real Madrid, con Florentino Perez che proverà a convincere l’ex Tottenham a restare in blanco. Filtra ottimismo, riporta Sky Sport, con il Biscione che punta a fare il salto di qualità definitivo.

Un unicum: così viene definito dall’emittente satellitare il possibile arrivo di Modric in nerazzurro, il trentaduenne sarebbe infatti un regalo della proprietà Suning al tecnico Luciano Spalletti. E un ulteriore segnale è arrivato da As, giornale molto vicino ai Galacticos, che ha pubblicato sul proprio sito la possibile nuova formazione interista con il centrocampista. E attenzione, Piero Ausilio non ha intenzione di fermarsi: a prescindere dal numero 10 madridista, il direttore sportivo è al lavoro per puntellare la rosa in difesa, in particolare la fascia sinistra, e in attacco, con un vice Mauro Icardi che manca dopo la cessione di Eder.