L’Inter prepara i grandi colpi in stile Marotta. Con il nuovo ad possibili gli arrivi di top player come Modric o Milinkovic-Savic

L’Inter sogna in grande con l’arrivo di BeppeMarotta. Il nuovo amministratore delegato nerazzurro, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni, probabilmente dopo la gara di Champions League contro il PSV (dovrebbe ‘esordire’ ufficialmente nella gara contro l’Udinese in programma a San Siro) è pronto a regalare colpi importanti al suo nuovo club. Il dirigente si occuperà in modo attivo del mercato, a cominciare da gennaio, sfruttando i suoi contatti e i suoi rapporti istituzionali e internazionali costruiti grazie agli 8 anni di lavoro nella Juventus. Calciomercato Inter: in arrivo i grandi colpi?

L’amministratore delegato, secondo Il Corriere della Sera, può regalare colpi come LukaModric o Sergej Milinkovic-Savic, quest’ultimo un vero e proprio pallino del dirigente e già più volte vicino alla Juventus. I rapporti con Claudio Lotito sono migliorati e Marotta potrebbe tentare l’affondo nelle prossime settimane. Luka Modric o Sergej Milinkovic-Savic per l’Inter ma non solo: l’Inter, con Marotta, regalerà grandi colpi di mercato ai suoi tifosi. I tifosi nerazzurri sognano di interrompere il monopolio della Juventus e anche lo stesso Marotta, dopo l’addio inaspettato ai bianconeri, ha grande voglia di rivalsa.