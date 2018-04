Bernard, niente Inter: futuro in Turchia

Accostato a più riprese nelle ultime settimane all’Inter, Bernard è pronto per volare in Turchia: il brasiliano, in scadenza con lo Shakhtar, è ad un passo dal Besiktas

Dopo aver chiuso l’operazione Lautaro Martinez con il Racing Avellaneda, l’Inter è pronta a formalizzare gli accordi a costo zero con de Vrij e Asamoah. Ma non solo: nelle ultime settimane la dirigenza nerazzurra ha avviato i contatti con Bernard, fantasista brasiliano in scadenza a giugno con lo Shakhtar Donetsk.

L’entourage del calciatore ha sparato alto circa l’ingaggio del classe 1992 e la pista si è raffreddata. E non mancano i club pronti ad approfittarne secondo la stampa turca: l’edizione odierna di Fanatik rivela che Bernard è ad un passo dal Besiktas. Il club turco ha raggiunto un accordo di massima con il procuratore del calciatore: accordo da 3,5 milioni di euro a stagione.