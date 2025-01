Calciomercato Inter, il ds Baccin a caccia di talenti in Argentina: ecco i nomi sul suo taccuino

Calciomercato Inter: blitz in Argentina del direttore sportivo Dario Baccin per visionare alcuni potenziali talenti: ecco chi sono

Gli uomini del calciomercato dell’Inter sono a caccia di nuovi talenti in Argentina? Di recente il vice direttore sportivo dei nerazzurri, Dario Baccin, ha fatto un blitz in Sudamerica nel quale ha visionato diversi profili. A parlarne è Calciomercato.com: ecco quali sono i calciatori seguiti.

FRANCO MASTANTUONO – «È il gioiello più lucente dell’intero campionato argentino. Il fantasista classe 2007 mancino di piede ha all’attivo 4 gol e 3 assist in stagione e può giocare senza problemi anche sulla linea dei centrocampisti come mezzala. Anche lui nel giro della Nazionale under 20 è stato più volte a un passo dalla convocazione con la nazionale maggiore. L’Inter, il Milan e il Napoli sono in fila per lui, ma per Mastantuono il River ha già fissato il prezzo molto in alto e aspetta un’asta per lui».

MARCO DI CESARE – «Difensore centrale di chiarissime origini italiane, è dotato di doppio passaporto e può quindi arrivare in Italia da comunitario. Classe 2002, fisico imponente dato che supera il metro e 86 è destro di piede e abilissimo nel gioco aereo. Cresciuto nell’Argentinos Jr. è passato a parametro zero al Racing e ha un contratto lungo in scadenza 31 dicembre 2027. Su di lui da tempo ha messo gli occhi l’Inter, che con il Racing ha un rapporto estremamente ottimo sin dati tempi dell’operazione Lautaro Martinez, ma nelle ultime ore si è inserito per lui la Roma che lascerà partire verosimilmente Hermoso e vuole investire sul talento italo-argentino».

VALENTIN GOMEZ – «Difensore centrale classe 2003 è cresciuto nel Velez con cui ormai è stabilmente in prima squadra. 43 presenze e un gol, fisico strutturato anche se non altissimo (181 cm di altezza) è stato stabilmente convocato nella nazionale Under 20 argentina. La Lazio lo sta trattando da tempo, ma il viaggio di Baccin in Sudamerica ha messo anche l’Inter su i suoi passi».