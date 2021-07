Calciomercato Inter: occhi della Roma su Perisic. Idea scambio

Calciomercato Inter: la Roma punta Ivan Perisic, i nerazzurri pensano a uno scambio

Il futuro di Ivan Perisic all’Inter è ancora in bilico. Per Simone Inzaghi non sarebbe un elemento imprescindibile, considerando anche l’esplosione di Dimarco, ma ha comunque disputato un’ottima annata con Antonio Conte in panchina. Sul croato, però, ci sarebbero anche i riflettori di altre squadre; su tutte la Roma.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, José Mourinho avrebbe espressamente chiesto l’esterno. L’Inter ci pensa e la pedina per chiudere l’affare potrebbe essere Alessandro Florenzi, calciatore sempre gradito ai nerazzurri e che potrebbe andare a coprire il buco lasciato da Hakimi sulla destra. Sia Perisic che l’ex PSG, inoltre, hanno lo stesso ingaggio.