In un’intervista, il padre di Rafinha afferma che il centrocampista brasiliano difficilmente tornerà a Milano e che molte società sono sulle sue tracce, anche di Serie A.

La vicenda Rafinha-Inter sembra essersi conclusa definitivamente dopo l’arrivo di Radja Nainggolan a Milano. Il giocatore brasiliano, difatti, è rientrato a Barcellona dopo il prestito ai nerazzurri che non hanno trovato un’intesa con il club spagnolo entro il 5 giugno per il riscatto o per il rinnovo del prestito. Rafinha, che non sembra rientrare nei piani del Barca, ha più volte manifestato la propria intenzione di voler rimanere all’Inter, ma adesso un suo ritorno appare alquanto difficile.

Oggi in merito ha parlato il padre del giovane centrocampista, Mazinho, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha confermato la delusione del figlio per non essere rimasto all’Inter. Mazinho ha affermato che non ci sono stati più contatti con la società nerazzurra e che adesso il capitolo con l’Inter è chiuso e bisogna badare esclusivamente al futuro, anche se con qualche rimpianto dato che: «sarebbe stato importante giocare in Champions League con l’Inter dopo averla conquistata sul campo». Sul futuro di Rafinha, Mazinho, non si sbilancia, ma ammette che ci sono diverse squadre interessate di molti campionati anche della Serie A. Infine, il padre del centrocampista brasiliano ha ringraziato il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che ha permesso a Rafinha di crescere e mettersi in mostra.