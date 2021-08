Calciomercato Inter, passi avanti per Thuram: le ultime

L’Inter vuole portare Marcus Thuram a Milano: passi avanti decisi nelle ultime ore verso il francese

Marcus Thuram sta diventando una pista sempre più calda per l’Inter di Inzaghi. Secondo quanto riporta Sky Sport i dirigenti nerazzurri si starebbero muovendo per capire la fattibilità dell’operazione e per portarlo a Milano.

Non è ancora una scelta definitiva (rimane caldo anche il nome di Corre),ma la realtà è che Thuram sta rubando l’occhio in Viale della Liberazione. Il suo agente, Mino Raiola, è al lavoro per capire le condizioni migliori per acquistarlo.