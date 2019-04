Real Madrid, Benzema verso la conferma: Icardi non interessa più

Calciomercato, il Real Madrid pensa alla conferma di Benzema al centro dell’attacco: Icardi non rientra nei piani di Zidane

Il Real Madrid sembrava la destinazione più probabile per Mauro Icardi, insieme alla Juve, ma ora sembra sfumare. La squadra di Florentino Perez, avrebbe cambiato i suoi piani: riconferma per Karim Benzema, salito a quota 26 gol quest’anno (a -6 dal suo record), a cui ha aggiunto nove assits.

Tutta la lista di nomi per sostituire il francese è da cestinare: Kane, Jovic e Cavani non arriveranno, così come Icardi. Zidane punterà su Raul de Tomas coma alternativa a Benzema, di ritorno dal prestito al Rayo Vallecano. Zizou punta a rinforzare gli esterni e il centrocampo: Hazard e Pogba gli obiettivi più concreti.