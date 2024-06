Calciomercato Inter, si sblocca il RINNOVO di Lautaro Martinez: ecco cosa manca per il prolungamento di contratto del Toro

Lautaro Martinez è sempre più vicino al rinnovo con l’Inter: ecco la situazione sul prolungamento del contratto

Scongiurato l’incubo di perdere il proprio leader, l’Inter accelera e non poco sul rinnovo di Lautaro Martinez. Ieri è stata confermata la notizia del prolungamento di contratto fino al 2029.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’ingaggio sarà sui 9 milioni più bonus a stagione e al definitivo annuncio mancano solamente alcuni dettagli come commissioni, entità e natura di alcuni bonus. Per il resto è tutto pronto: Lautaro sarà sempre più l’anima neroazzurra.