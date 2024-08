Calciomercato Inter, la Sampdoria guarda in casa nerazzurra: la NUOVA IDEA per la porta

Il calciomercato Inter potrebbe cedere un portiere alla Sampdoria. Ecco il nuovo nome per la porta dei blucerchiati

Novità sul calciomercato Inter, fronte uscite. La Sampdoria aveva messo nel mirino Filip Stankovic per trattare con i nerazzurri per un prestito in Serie B ai blucerchiati, ma Nicolò Schira ha raccontato di un altro profilo.

Ionut Radum ex tra l’altro del Genoa, è rientrato all’Inter dopo il prestito in Inghilterra al Bournemouth. La Samp deve però spingere sull’acceleratore perché anche Nantes e Le Havre sono interessate all’esterno difensore rumeno.