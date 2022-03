Inter, è caccia al vice Brozovic: i nomi nella lista

Inter, priorità al vice Brozovic. Sensi come pedina di scambio? Il punto sul futuro del centrocampista azzurro in prestito alla Sampdoria

L’Inter deve assolutamente mettere la priorità di un centrocampista come vice Brozovic sul mercato. L’assenza di questa sera del croato potrebbe far notare ancora una volta la lacuna in mezzo al campo dei nerazzurri.

Diverse le idee della società tra cui: la soluzione interna Agoumé, oppure uno scambio con la Sampdoria con Sensi sul piatto per arrivare a Thorsby. L’ultima idea è quella di Hjulmand del Lecce. Lo riporta Tuttosport.