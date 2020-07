Calciomercato Inter: si pensa all’acquisto di Alexis Sanchez

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter starebbe pensando all’acquisto di Alexis Sanchez dopo il mancato rinnovo del prestito

L’Inter sta valutando l’acquisto di Alexis Sanchez dopo che il Manchester United non ha voluto rinnovare il prestito dell’attaccante alla squadra nerazzurra. La squadra inglese non vorrebbe infatti incontrare il cileno contro in Europa League nel mese di agosto.

La cifra per l’acquisto del cartellino si aggirrerebbe intorno ai 10 – 15 milioni di euro. Le due squadre si dovranno quindi incontrare per trovare un accordo che vada bene ad entrambi.