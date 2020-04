Calciomercato Inter: vicinissimo l’acquisto di Nikola Iliev, i dettagli

Calciomercato Inter: il club nerazzurro è vicinissimo all’acquisto di Nikola Iliev trequartista classe 2004 del Botev Plovdiv

Colpo di mercato in prospettiva per l’Inter. I nerazzurri sarebbero vicinissimi all’acquisto di Nikola Iliev, offensivo classe 2004. A confermarlo ci ha pensato l’agente del giovane calciatore ai microfoni di Novapress.

INTER – «Abbiamo pensato che l’Inter fosse il posto giusto per lui. Il direttore sportivo del club (Piero Ausilio) doveva venire in Bulgaria, ma a causa del Covid-19 la sua visita è saltata. Se tutto va bene, firmerà con i nerazzurri in estate».

AJAX – «Ajax? Sì, eravamo vicini alla firma con loro. Siamo pronti a separarci da Botev in modo normale, non ci saranno problemi. Il club sarà naturalmente contento. C’era interesse anche da parte di Levski, CSKA e Ludogorets, ma il nostro desiderio è sempre stato quello di proseguire all’estero. Se avremo tale opportunità, la coglieremo».