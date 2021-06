L’Arsenal rivuole Ramsey: offerta una contropartita a centrocampo

Aumentano i rumors che vorrebbero Ramsey di ritorno all’Arsenal: la Juve potrebbe essere tentata da un ex obiettivo di mercato

Aaron Ramsey torna all’Arsenal? Al momento non arrivano notizie confermate ma la pista sembra essere calda: il suo futuro alla Juventus potrebbe essere in bilico e si attende la fine di Euro 2020 per definire il tutto.

Tuttosport, nel frattempo, parla di un possibile scambio con l’Arsenal: per assicurarsi il ritorno del gallese, i Gunners potrebbero mettere sul piatto un ex obiettivo del mercato della Juventus, ovvero Thomas Partey.