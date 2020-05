Juventus e Barcellona stanno ragionando ad un possibile scambio di giovani calciatori: Kaly Sene e Mbuyamba i due protagonisti

Non solo Arthur e Pjanic. Juventus e Barcellona si stanno parlando per un altro scambio di giovani dopo quello andato in scena a gennaio tra Matheus Pereira e di Alejandro Marques.

Come riporta Tuttosport, i due club stanno intavolando uno scambio tra Kaly Sene (attaccante classe 2001 bianconero) e Xavier Mbuyamba (difensore centrale classe 2001 blaugrana).