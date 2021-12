Una big brucia Juve e Fiorentina, Alvarez conferma: «Ho ricevuto un’offerta»

L’obiettivo di Juve e Fiorentina Julian Alvarez ha confermato di aver ricevuto un’offerta da una big del calcio europeo

Julian Alvarez è uno degli attaccanti più ambiti del panorama internazionale. Il 21 enne argentino del River Plate secondo il portale Express.de avrebbe confessato. «Lo so, ho un’offerta dal Bayern Monaco».

In Italia era stato accostato soprattutto a Juventus e Fiorentina che avevano mandato emissari in Sudamerica per seguirlo da vicino. Le relazioni erano state ottime, ora però la concorrenza si fa sempre più agguerrita.