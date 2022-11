Calciomercato Juve, Kaio Jorge potrebbe tornare in prestito in Brasile: su di lui c’è l’interesse del Flamengo

Kaio Jorge sta lentamente tornando in forma dopo il brutto infortunio al ginocchio e alla Juve si ragiona su come muoversi con il brasiliano.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com ci potrebbe essere la possibilità per lui di andare in prestito al Flamengo, per riprendere familiarità con il campo.