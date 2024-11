Calciomercato Juve, si cerca il colpo per la difesa: arriva dalla Premier? Quello l’incastro giusto per chiudere l’affare

Calciomercato Juve, si cerca il colpo per la difesa dopo l’infortunio di Bremer: il sostituto arriva dalla Premier? Le ultime

Il calciomercato Juve è sempre alla ricerca di un nuovo difensore con cui puntellare il reparto già a gennaio, così da sopperire all’assenza grave e forzata di Gleison Bremer, che rimarrà fuori per il resto della stagione. Sì, i bianconeri hanno trovato equilibrio e sostanza nella coppia inedita Gatti-Kalulu, ma nella finestra di mercato di gennaio tenteranno un colpo rinforzare il reparto arretrato.

Secondo quanto riportato dai media britannici, tra i papabili per sostituire il brasiliano ci sarebbe Jakub Kiwior. L’Arsenal non chiude alla possibile cessione del polacco, ma vorrebbe un accordo per un addio a titolo definitivo. Situazione in evoluzione…