Calciomercato Juve, obiettivo Zirkzee: mossa per Thiago Motta!

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito

Arrivano novità importanti sul futuro della Juve. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri si sarebbero infatti iscritti alla corsa per Joshua Zirkzee. Giuntoli vuole battere la concorrenza dell’Arsenal, che offre un ingaggio da 6 milioni di euro l’anno, e del Milan.

In difesa è invece sempre in pole per Riccardo Calafiori del Bologna, grande obiettivo per il reparto difensivo. Per la panchina infine, in caso di addio di Allegri, il preferito è Thiago Motta.

